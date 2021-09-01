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У Казахстані оголосили режим НС в районі вибухів на складах військової частини

Автор: Тіберій Юрик

Влада Жамбильської області Казахстану оголосила режим надзвичайної ситуації техногенного характеру в Базайському районі, де сталися вибухи на військових складах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт нормативно-правових актів Казахстану.

"Оголосити надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого масштабу на території Байзацького району Жамбильської області", - йдеться в документі.

Відзначається, що керівником ліквідації НС призначений заступник глави регіону Талгат Мамаєв. Таке рішення прийняв голова обласної адміністрації Бердибек Сапарбаєв.

Нагадаємо, що ввечері 26 серпня на одному зі складів у військовій частині біля міста Тараз прогриміли вибухи. В результаті вибухів загинули не менше 15 осіб.

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Казахстан