У Казахстані назвали спецтариф на електроенергію зі сміття

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Держава гарантовано викуповує її за прикладом поновлюваних джерел енергії

Інвесторів у будівництво сміттєспалювальних заводів в Казахстані залучать гарантованим постачанням твердих побутових відходів (ТПВ), а також високими тарифами на вироблювану ними електроенергію, які складють близько 25 євроцентів за 1 кВт/год, з гарантованою її купівлею за прикладом поновлюваних джерел енергії. Про це повідомив міністр екології, геології та природних ресурсів Казахстану Магзум Мирзагалієв, передає РБК-Украина з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, за словами міністра екології, геології та природних ресурсів Магзума Мирзагалієва, в даний час на 3,5 тис. полігонах країни накопичено понад 120 млн тонн ТПВ, а щорічно утворюється понад п'яти мільйонів тонн.

"З 2016 року спостерігається зростання переробки ТПВ з 2,5% до 14%, проте зрозуміло, що цього мало. З метою скорочення обсягів, утворених ТПВ ми пропонує запровадити механізм waste to energy, що передбачає спалювання відходів з подальшим отриманням електроенергії і тепла та передачею в мережу за аналогією з відновлюваними джерелами енергії", - повідомив чиновник.

За його словами, даний механізм добре себе зарекомендував в Європі, де працює близько 150 сміттєспалювальних заводів. Спалювання сміття, що скупчився в Казахстані, дозволить скоротити обсяги відходів до 30% до 2025 року та залучити приватні інвестиції.

Разом з тим, повідомив Мирзагалієв, висловлюються побоювання щодо впровадження механізму waste to energy, пов'язані з можливим утворенням викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, утворених при недостатньому оснащення заводів газоочисткою. У цьому зв'язку планується впровадження в Казахстані жорстких обмежень щодо дотримання вимог до викидів, аналогічним європейським директивам.

"У нас є мусоросортировка, де краще, де гірше, але сміттєпереробки у нас немає взагалі на сьогоднішній день. Інвестор не йде, тому що дуже низькі тарифи. Сьогодні в середньому тариф на вивезення сміття – 200 тенге (близько 13 грн - авт.) з населення. При цьому, наприклад, по місту Алмати, в якому ви знаєте, не менше двох мільйонів живе, платять (за вивезення сміття) всього близько 580 тис. осіб", - сказав він.

На його думку, щоб залучити інвесторів у сектор, необхідно підвищити тарифи у багато разів, з 200 до 1,5-2 тис. тенге (100-130 грн - авт.), що є непідйомним для населення.

"То є з проблеми низьких тарифів потім випливає питання того, що інвестори ніколи не прийдуть. Об'єктивно підняти тарифи в рази, в десятки разів неможливо. Тому пропонується такий механізм (залучити інвесторів до створення сміттєспалювальних заводів)", - сказав Мирзагалиев.

У свою чергу представник департаменту розвитку електроенергетики міністерства енергетики Миржан Сасретов назвав депутатів тариф на електроенергію, яка буде вироблятися за рахунок спалювання сміття і поставлятися в загальну мережу за прикладом ВДЕ.

"По спалюванню сміття тариф буде дорівнює 102 тенге (25 євроцентів) за 1 кВт/год на сміттєвих заводах і в даний час хочуть застосувати механізм оплати як відновлюваних джерел енергії", - сказав він.

Нагадаємо, що Україна має схожу ситуацію з переробкою ТПВ. Щорічно Україна генерує 14 млн тонн побутових відходів. 5,6% ТПВ відправляються на переробку, 1,4% на спалювання, решта 93% - їдуть на звалища та полігони. За приблизними розрахунками в країні налічується 40 тисяч полігонів та звалищ, 33 тисячі з яких є несанкціонованими.