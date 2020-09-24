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Казахстан остаточно відмовився від смертної кари

Нурсултан, Четвер 24 вересня 2020 17:29
Казахстан остаточно відмовився від смертної кари
Фото: Казахстан приєднався до пакту про скасування смертної кари (gov.kz)
Автор: РБК-Україна

Казахстан підписав протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямований на скасування смертної кари. Це стало продовженням курсу країни на гуманізацію кримінального законодавства.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Казахстану.

Повідомляється, що сьогодні рішення приєднатися до протоколу скасування смертної кари озвучив президент Касим-Жомарт Токаєв. За його словами, Казахстан прихильний основоположному праву на життя.

Зазначимо, застосування смертної кари в Казахстані було повністю зупинено указом першого президента Нурсултана Назарбаєва з 2004 року. Для того, щоб повністю вилучити норму про страту із законів, ще треба внести зміни в Кримінальний кодекс та конституцію країни.

Нагадаємо, раніше Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що окупаційні сили так званої "Донецької народної республіки" ввели смертну кару та вже відомо про два винесені смертні вироки.

На пострадянському просторі смертна кара залишається в Білорусі. Президент Олександр Лукашенко заявляв, що скасувати її можуть лише за рішенням референдуму.

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