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Заради обходу санкцій. Виробництво мотоциклів "Урал" перенесли з Росії

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Москва, Вівторок 26 квітня 2022 07:09
Заради обходу санкцій. Виробництво мотоциклів "Урал" перенесли з Росії Мотоцикл "Урал" (Фото: cycleworld.com)
Автор: Константин Широкун

Виробництво мотоциклів" Урал" перенесуть з російського Ірбіта в Казахстанський Петропавловськ. Паралельно з цим у РФ чекають серйозні кадрові скорочення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанія.

Компанія Ural Motorcycles буде виробляти Мотоцикли "Урал" в Петропавловську. Ірбітський мотоциклетний завод у Свердловській області продовжить випускати тільки рами й елементи корпусу для мотоциклів. У Росії частина співробітників підприємства потрапить під скорочення.

Рішення про перенесення виробництва прийнято через брак комплектуючих, які потрапили під санкції, а також через заборону на імпорт техніки з Росії. Менеджмент компанії не приховує своїх песимістичних прогнозів щодо спаду продажів. Введення санкцій проти ряду підприємств, а також ускладнення логістичних ланцюжків обмежать можливості з випуску російських мотоциклів. Ural Motorcycles має дилерські центри в США, Канаді та Мексиці.

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