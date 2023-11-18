Казахстан заблокировал российский портал Sputnik24

Предписание вынесли 16 июня 2023 года.

Издание отмечает, что сайт принадлежит российскому медиахолдингу Russia Today (RT), однако этой информации нет ни на сайте Sputnik24, ни на сайте RT.

В то же время сайт указан в числе тех, на которых RT можно смотреть в сети Интернет.

Санкции против российских медиа

С самого начала вторжения РФ страны Запада и Украина постепенно вводили санкции против российских пропагандистских телеканалов. Речь идет об акционерном обществе "Первый канал", Федеральном государственном унитарном предприятии "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и открытом акционерном обществе "Телекомпания НТВ".

Эстония в апреле заблокировала еще 53 сайта, позволявших смотреть российские телеканалы в обход введенных санкций ЕС.

Также в Латвии запретили трансляцию 80 российских телеканалов.

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