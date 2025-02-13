Кофе и энергетики за рулем: стоит ли полагаться на их эффект

Кроме того что кофе в Украине пьют для удовольствия, среди водителей и всех путешествующих он популярен из-за того, что как будто тонизирует и взбадривает уставшее сознание.

Кофе и походные напитки

Если посмотреть на кофе не с точки зрения гурманов, а с позиции биологов и медиков, он действительно предстает как эффективный стимулятор нервной системы. В нем содержится кофеин, который увеличивает активность организма, помогая повысить уровень внимания и сократить время реакции.

Однако эффективность кофе (с водительской точки зрения) зависит от нескольких факторов, в частности от индивидуальной чувствительности организма к кофеину и времени потребления напитка. Для большинства людей действие этого вещества проявляется уже через 15-30 минут после употребления и может длиться до 4-6 часов. Но кофе и кофейные напитки, конечно, не решают всех вопросов: его чрезмерное потребление может привести к снижению концентрации из-за нервозности и учащенного сердцебиения.

Тем более что кофе состоит не только из кофеина. Составляющие кофе запускают в организме множество других параллельных реакций. Так, одним из параллельных эффектов кофе является обезвоживание - кофе выгоняет воду из организма. То есть с одной стороны, после кофе водителю и пассажирам приходится чаще заезжать в туалет, а с другой, для компенсации потери надо пить дополнительное количество воды в течение дня.

Энергетические напитки

Напитки-энергетики действительно тонизируют и взбадривают. Они работают более активно, ведь содержат не только кофеин, но и другие стимуляторы, такие как таурин, гуарана, и витамины группы B. Энергетики действуют быстрее, чем кофе, еще и благодаря содержанию различных компонентов, действующих синергетически - то есть синхронно, взаимно усиливая качества друг друга. Следовательно, после употребления напитков-энергетиков быстро повышается уровень энергии и улучшаются когнитивные функции человека.

Однако негативная сторона при использовании этих стимуляторов тоже есть. Регулярное употребление энергетических напитков может привести к высокому содержанию кофеина и сахара, что вызывает резкое повышение и падение уровня энергии, а это уже не очень полезно для человека за рулем. Кроме того, существует риск образования зависимости от энергетиков, что может привести к постоянной усталости без очередной дозы стимуляторов.

Альтернативные варианты

Такие тонизирующие напитки, как кофе с энергетиками, имеют определенную альтернативу в борьбе с усталостью. Чтобы при частом употреблении они не вызвали обратный эффект, можно обратиться к другим средствам.

В частности, хорошо помогают избавиться от сонливости за рулем употребление таких "вкусностей" (с лапками или без - это уже личное дело каждого), как печенье, орешки, сухарики, семечки.

Наконец, вместо кофе можно обратиться к родственному, но все-таки другому напитку - какао или, скажем, горячему шоколаду. Они тоже тонизируют, а еще восстанавливают тонус мышц и поднимают настроение. При том что горячий шоколад можно организовать разных видов: по-итальянски, по-американски, со сливками, сахаром, ванилью, перцем кайен и тому подобное.

Вкратце

Никаких сомнений, кофе, кофейные напитки и энергетические напитки могут быть эффективными помощниками для повышения бодрости за рулем, но - только краткосрочными. Их нельзя рассматривать как замену полноценному отдыху. Для сохранения безопасности на дороге и удачного завершения любого путешествия важно соблюдать баланс между стимуляторами и отдыхом. А значит, ночью водитель должен хорошо высыпаться, а днем каждые полтора-два часа следует делать остановки, чтобы переключать зрение и внимание с дороги и авто на другие объекты. Если же использование стимуляторов такое неизбежно, будьте умеренны и не превышайте рекомендованную дозу.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild иAutocentre.