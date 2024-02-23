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Пытал людей в Волчанске. СБУ сообщила о подозрении полковнику ФСБ

Фото: СБУ сообщила о подозрении полковнику ФСБ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: RBC.UA

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении полковнику ФСБ, который во время оккупации Харьковской области пытал людей и "крышивал" мародеров.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины и сайт Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что полковник Максим Живило был причастен к военным преступлениям против гражданского населения во время оккупации Харьковской области. В начале полномасштабного вторжения подразделение ФСБ под руководством подозреваемого выслеживало и похищало украинских патриотов в оккупированном Волчанске.

Фото: Живило Максим Викторович, полковник ФСБ (gp.gov.ua)

Кроме того, есть доказательства, что в апреле 2022 года российские военные схватили местного жителя на улице, связали его и отвезли в застенки. Мужчину жестоко избивали, применяли к нему электрический ток, прокалывали губы, десну и спилили зубы. Максим Живило лично участвовал в пытках, говорится в сообщении.

Кроме того, полковник контролировал перевозку грузов через блокпосты в Россию и брал взятки от мародеров за каждый вывезенный груз.

"По его "подписи" захватчики вывезли в РФ более 20 фур с награбленным имуществом местных жителей. В основном это были угнаны автомобили премиум класса, катера, квадроциклы и сельхозтехника", - отметили в СБУ.

Следователи сообщили полковнику о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, полицейский из Подмосковья признал, что он вместе с четырьмя коллегами пытал до смерти украинца в оккупированном городе Горностаевке Херсонской области. 27-летний Руслан Руснак скончался после допроса российскими силовиками в помещении "МВД" в Горностаевке. Тело мужчины было скрыто от общественности и находилось под контролем силовиков. Отпечатки избиений и пыток были видны на синем теле мужчины.

Также двое силовиков из Дагестана были признаны украинским судом виновными в нарушении законов и обычаев войны в оккупированной части Васильевского района Запорожской области.

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