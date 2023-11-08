Пытали и забивали до смерти украинцев. Сообщено о подозрении коллаборантам из "МВД РФ"

Сообщено о подозрении 25 коллаборационистам и одному террористу из оккупационной "МВД" на временно захваченной части Херсонской области. Преступники причастны к пыткам и убийствам украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
В начале полномасштабного вторжения врага предатели добровольно присоединились к созданному террористами карательному органу. После "собеседования" их назначили в состав так называемого "Новокаховского городского отдела полиции".
Там подозреваемые выполняли указания Москвы по подавлению движения сопротивления и распространения кремлевского режима в регионе. Для этого использовался "арсенал" репрессивных методов - гражданских похищали и заключали в пыточные . Задержанных подвергали жестоким пыткам с применением электрического тока. Также зафиксированы факты забивания людей до смерти резиновыми дубинками.
Используя пытки и давление террористы пытались запугать местных жителей и сломить сопротивление оккупационному режиму.
Подбор кандидатов на "должности" карателей осуществлял коллаборационист Олег Шорохов - бывший правоохранитель, который в апреле 2022 года возглавил оккупационный "горотдел". Ему "помогал" бывший сотрудник российской полиции, которого "отправили" в оккупацию города для координации преступных действий коллаборационистов.
После зачисления в карательный орган "новобранцы" получали "удостоверение", а также форменную одежду российского образца, в том числе и огнестрельное оружие.
Предателям и россиянину было сообщено о подозрении по:
Подозрение получили:
"Поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила в Донецкой области российскую информаторку, которая "сливала" в Telegram-каналы оккупантов артпозиции ВСУ под Бахмутом.
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