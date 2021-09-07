Католики розкритикували позицію заступника Ткаченка щодо костелу Святого Миколая

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву єпископа Києво-Житомирської дієцезії в Україні Віталія Кривицького під час прес-конференції щодо повернення храму католикам.

"Привладні люди говорять, що вони стараються про храм. Але в той самий час затягують нас у певні політичні процеси. І тут я хочу наголосити на такій репліці, яку я почув. На запитання, чи ми будемо мати кошти для того, щоб відбудувати храм, заступником міністра культури було сказано дуже прямо: "Нехай він краще завалиться, ніж його мають відбудувати поляки", - заявив владика Віталій.

Єпископ зазначив, що представники католицької церкви не пропонували відновлення храму саме за рахунок польського капіталу.

"Хоча слово "поляки" не говорилося. Ми говорили, що крім українських, ми можемо залучити іноземних інвесторів. Скажіть, яким може бути продовження діалогу з людьми, які переконані в цьому: нехай краще розвалиться, ніж мають бути не вирішені, або не так вирішені наші інші політичні питання?", - додав владика Віталій.