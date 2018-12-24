Католицьке Різдво: поздоровлення у віршах і прозі

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Свято відбудеться 25 грудня

У зв'язку з наближенням католицького Різдва, рекомендуємо вам ознайомитися з добіркою найкращих привітань в СМС, складених у віршах і прозі. Про це повідомляє Styler.

В Рождество Христово

Сбываются мечты,

Пусть счастья будет много

И море доброты!

Желаю вам удачи

И много ясных дней,

Любви большой, горячей

И преданных друзей!

***

С Католическим Рождеством

Я тебя от души поздравляю!

Пусть наполнится счастьем твой дом,

Я добра тебе в праздник желаю!

Пусть удача всегда идет рядом,

Пусть всегда будет жизнь хороша!

Положительным, добрым зарядом

Озарится в сей праздник душа!

***

Чего желают в Рождество?

Жить, не грустя и не скучая,

Чтобы всегда везде везло —

И я вам искренне желаю!

***

Огромный, светлый праздник

Сегодня к нам пришел.

В сей день Христос родился

Сын бога к нам в зашел.

И я хочу поздравить

Католиков скорей -

Всех верных слову Бога

Всех близких и друзей!

***

Всех поздравить рады мы

С Рождеством Христовым.

Пожелаем вам любви,

Будьте все здоровы!

***

С Рождеством Христовым!

Пусть весь мир не будет суровым,

Чтоб не знать и не встречать

Боли и страданья.

Дорогой мой человек,

С Рождеством Христовым!

Раніше ми писали про те, куди поїхати на католицьке Різдво. Вихідні 23-25 грудня можна цікаво провести на європейських святкових ярмарках і в Україні.

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