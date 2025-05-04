Катера для спецзаданий: ГУР раскрыли, чем уникальны Combat Boat 90

Украинские разведчики в своих миссиях используют шведские катера Combat Boat 90. Они позволяют выполнять задачи, которые ранее были невозможны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира спецподразделения ГУР с позывным "Швед" в комментарии для Svenska Dagbladet .

Катера CB90 играют ключевую роль в действиях украинских спецназовцев на воде.

"Они позволяют выполнять миссии, которые мы раньше не могли выполнять", - подчеркнул командир "Швед".

По его словам, эти шведские катера активно и успешно используются для широкого круга задач:

проведение разведки в прибрежной зоне и на реках;

логистическое обеспечение передовых групп;

высадка и эвакуация десанта (катер вмещает до 21 бойца в полной экипировке);

поддержка операций на стратегически важных направлениях, в частности, на острове Змеиный.

Ключевые преимущества Combat Boat 90 - высокая скорость, отличная маневренность и относительно небольшие размеры, которые позволяют действовать на мелководье и в узких проливах.

Катер CB90 разработан шведской компанией Saab и известен своей надежностью, мореходностью и способностью безопасно действовать даже в сложных погодных условиях. Кроме десанта, он может перевозить до 4,5 тонны груза.

Компания Saab разработала для СВ90 новые боевые модули с дистанционным управлением и усиленной защитой. Как отмечают в ГУР, правительство Швеции в рамках следующих пакетов помощи предусмотрело дооснащение украинских катеров этими системами, а также установку на них радаров для мониторинга морского и воздушного пространства.