Катера для спецзаданий: ГУР раскрыли, чем уникальны Combat Boat 90
Украинские разведчики в своих миссиях используют шведские катера Combat Boat 90. Они позволяют выполнять задачи, которые ранее были невозможны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира спецподразделения ГУР с позывным "Швед" в комментарии для Svenska Dagbladet.
Катера CB90 играют ключевую роль в действиях украинских спецназовцев на воде.
"Они позволяют выполнять миссии, которые мы раньше не могли выполнять", - подчеркнул командир "Швед".
По его словам, эти шведские катера активно и успешно используются для широкого круга задач:
- проведение разведки в прибрежной зоне и на реках;
- логистическое обеспечение передовых групп;
- высадка и эвакуация десанта (катер вмещает до 21 бойца в полной экипировке);
- поддержка операций на стратегически важных направлениях, в частности, на острове Змеиный.
Ключевые преимущества Combat Boat 90 - высокая скорость, отличная маневренность и относительно небольшие размеры, которые позволяют действовать на мелководье и в узких проливах.
Катер CB90 разработан шведской компанией Saab и известен своей надежностью, мореходностью и способностью безопасно действовать даже в сложных погодных условиях. Кроме десанта, он может перевозить до 4,5 тонны груза.
Компания Saab разработала для СВ90 новые боевые модули с дистанционным управлением и усиленной защитой. Как отмечают в ГУР, правительство Швеции в рамках следующих пакетов помощи предусмотрело дооснащение украинских катеров этими системами, а также установку на них радаров для мониторинга морского и воздушного пространства.
Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что Военно-морские силы ВСУ используют штурмовые катера Combat Boat 90, которые получили от Швеции. Судна также используют спецназовцы Главного управления разведки Минобороны.
Также Украина получила два патрульных катера от Эстонии в координации с Данией. Речь идет о судах Р01 Roland и Р02 Risto.
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