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Катер и более 700 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине

Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 23 января (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 23 января, украинские военные ликвидировали за сутки 720 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 121 480 военных. Также ВСУ подбили российский катер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 23.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 121 480 (+720) человек ликвидировано,
  • танков - 3150 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 2146 (+2) ед,
  • РСЗО - 447 (+2) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 287 (+0) ед,
  • вертолетов - 277 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1894 (+2),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
  • специальной техники - 193 (+0).

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 22 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

При этом по оценкам Института изучения войны, риск повторного российского вторжения в Украину с территории Беларуси сейчас оценивается как очень низкий.

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