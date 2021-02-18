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Кататися можна, а їсти - ні: в Буковелі закриють заклади громадського харчування

Автор: Роман Тверденко

На гірськолижних курортах Івано-Франківської області, включаючи Буковель, з наступного тижня буде заборонена їжа в приміщеннях закладів громадського харчування. Дозволять лише роботу на винос.

Про це повідомляє місцеве видання Курс.

Держспоживслужба дозволила продовжити роботу самих гірськолижних курортів, але приймати всередині відвідувачів ресторани і кафе не зможуть. Будуть працювати лише ті, хто перебудовуються під прийом замовлень на винос.

Посилення карантину в області відбудеться з 22 лютого.

Раніше повідомлялося, що зростання захворюваності COVID-19 спостерігається у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій областях. У цих областях посилять контроль за карантином.

Нагадаємо, в Україні вперше розгорнутий мобільний госпіталь для COVID-хворих. Госпіталь розгорнутий на території Івано-Франківської області, де переповнені лікарні.

Крім того, вчора голова Чернівецької області заявив про "загрозливої ситуації" з коронавірусом. В області зростає кількість госпіталізацій хворих COVID-19.

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