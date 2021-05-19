У катастрофі військового літака в Білорусі загинули двоє. Вони відводили його від житлових будинків

В катастрофі військово-навчального літака в Білорусі загинули дві особи. Обидва перебували в самому літаку, інших жертв інциденту немає.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Білорусі .

Повідомляється, що під Барановичами зазнав аварії військовий літак Лідської штурмової авіабази Як-130.

"При виконанні навчально-тренувального польоту екіпаж виявив технічну несправність. Проявивши мужність і героїзм, пілоти прагнули відвести літак від населеного пункту. Переконавшись, що траєкторія падіння літака знаходиться поза житловими будинками, льотчики катапультувалися. На жаль, обидва льотчики загинули", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що політ виконували командир ланки навчально-бойової ескадрильї 116-й шаб майор Андрій Ничипорчик і льотчик лейтенант Микита Куканенко. Інших жертв і руйнувань немає.