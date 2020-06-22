Катастрофа МАУ в Ірані: Зеленський обіцяє міжнародні позови проти Тегерана

Якщо влада Ірану не виконають свої обіцянки у зв'язку з катастрофою літака МАУ, Україна звернеться в міжнародні суди. Також Тегеран повинен принести офіційні вибачення і виплатити "адекватні компенсації".

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail.

Видання нагадує, що раніше Зеленський і прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися тиснути на Іран, щоб той віддав "чорні скриньки" збитого літака.

Зеленський сподівається, що зрештою Україна зможе розраховувати "на орієнтовану на результат політику іранського уряду".

"Тому що вони не тільки не повертають нам "чорні скриньки". Йдеться також про їхні (інші, - ред.) обіцянки. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні платити адекватні компенсації. Вони повинні робити те, що обіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору - і вони знають нашу позицію - окрім як звертатися в міжнародні суди", - заявив він.

Зеленський зазначив, що Іран звинуватив пандемію в затримці з доставкою бортових самописців в Київ, але "ця проблема не може чекати нескінченно, тому що ми чекали досить довго".

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився в січні цього року під час вильоту з аеропорту Тегерана. Попередньо, борт був збитий двома іранськими ракетами. На момент катастрофи в літаку перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Тегеран досі не взяв на себе міжнародну відповідальність за катастрофу.

Раніше в уряді Ірану заявили, що пандемія сповільнила плани передати за кордон "чорні скриньки" збитого літака.

Премьер-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Іран найближчим часом готує передачу Франції "чорних скриньок" збитого літака українського літака "Міжнародні авіалінії України".