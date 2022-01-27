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Катастрофа Іл-76: суд підтвердив довічні терміни Плотницькому та спільникам

Автор: Артем Горовенко

Дніпровський апеляційний суд залишив у силі вироки колишньому ватажку так званої "Луганської народної республіки" Ігорю Плотницькому та його спільникам у справі про катастрофу військового літака Іл-76. Вони засуджені до довічних термінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що суд залишив без змін рішення першої інстанції. Згідно з ним, до довічного позбавлення волі засуджений сам Плотницький, заступник командира батальйону бойовиків "Зоря" Андрій Патрушев і командир батальйону бойовиків "Витязь" Олексій Гурєєв. Вони засуджені за вчинення терористичного акту.

За даними слідства, вони керували групами бойовиків, які були озброєні переносним зенітно-ракетним комплексом, коли 14 червня 2014 року під час посадки в аеропорту Луганська збили український військово-транспортний літак Іл-76. В результаті обстрілу літак загорівся і впав. Загинули всі 49 військовослужбовців, які були на борту.

Нагадаємо, минулого року Верховний суд виправдав генерала Віктора Назарова у справі про катастрофу Іл-76, оскільки не знайшов у його діях складу злочину.

У 2017 році Павлоградський суд Дніпропетровської області засудив його до 7 років позбавлення волі, угледівши в його діях службову недбалість при перекиданні українських десантників на Луганський аеродром.

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ЛНРИгорь ПлотницкийИЛ-76