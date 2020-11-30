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Катастрофа АН-26: в "Укроборонпромі" не знайшли порушень при ремонті літака

Автор: Владислав Красінський, Олег Черниш, Игорь Литвиненко

"Укроборонпром" провів службове розслідування щодо обслуговування літака АН-26, який зазнав катастрофу в Чугуєві. За результатами не було виявлено жодних порушень при ремонті літака.

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Про це розповів глава "Укроборонпрому" Ігор Фоменко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, двигун літака ремонтувала "Мотор Січ", яка не входить в периметр "Укроборонпрому".

"410-й завод цивільної авіації, який займався планером і авіонікою, ми без сумніву перевірили відразу ж після трагедії. Були проведені внутрішні розслідування, були зроблені певні висновки щодо технологічних процесів. За результатами внутрішніх службових розслідувань не було виявлено порушень з боку процесів і працівників цього заводу", - сказав Фоменко.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 розбився увечері 25 вересня в Чугуєві. На його борту перебували 27 осіб: офіцери та курсанти Харківського національного університету повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

Раніше в коментарі РБК-Україна Олег Уруський заявив про встановлення причин катастрофи літака. На технічні несправності наклався людський фактор.

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Новини України катастрофаУкроборонпромАН-26