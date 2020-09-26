Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

Ввечері п'ятниці, 25 вересня, в Чугуєві розбився військовий літак АН-26 з курсантами на борту. Жертвами трагедії стали 26 людей, один курсант вижив та перебуває в лікарні.
Як світова спільнота реагує на цю трагедію читайте в матеріалі РБК-Україна.
Посольство США в Києві висловило співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули та постраждали в наслідок падіння АН-26.
"Наші думки та підтримка поруч з вами в ці часи горя і смутку", - йдеться в заяві дипломатичного представництва.
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на своїй сторінці відреагував на катастрофу АН-26 та висловив співчуття від імені Євросоюзу.
"Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака цього вечора в Чугуєві. Я думаю про сім'ї та друзів тих, хто втратив життя", - написав він у Twitter.
Співчуття родинам загиблих висловив і президент Європейської ради Шарль Мішель.
"Європа сумує з вами та бажає повного одужання тим, хто вижив", - наголосив він.
Представництво НАТО в Україні засмучене новиною про падіння військового літака АН-26 поблизу Харкова.
"Це страшна втрата, і наші думки про жертв та їхніх близьких", - наголосили в НАТО.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив співчуття близьким жертв катастрофи АН-26 в Чугуєві.
"Ми стоїмо поруч з громадянами нашої братської України у цей важливий час", - заявив він.
Свої глибокі співчуття також висловили глави МЗС Латвії та Естонії - Едгар Рінкевичс та Урмас Рейнсалу.
На трагедію, яка сталася поблизу Харкова, також відреагував міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.
"З глибоким жалем я дізнався про трагічну катастрофу українського військового літака. Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих та всій українській нації", - написав він.
На трагедію також вже відреагували Молдова, Туреччина, Швеція, Болгарія, Данія, Грузія, Азербайджан, Румунія та Македонія. Міністерства закордонних справ цих країн висловлюють співчуття родинам та близьким жертв катастрофи.