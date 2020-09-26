Катастрофа АН-26: як світ реагує на трагедію

Ввечері п'ятниці, 25 вересня, в Чугуєві розбився військовий літак АН-26 з курсантами на борту. Жертвами трагедії стали 26 людей, один курсант вижив та перебуває в лікарні.

Як світова спільнота реагує на цю трагедію читайте в матеріалі РБК-Україна.

Реакція Сполучених Штатів

Посольство США в Києві висловило співчуття сім'ям та близьким курсантів, офіцерів та екіпажу, які загинули та постраждали в наслідок падіння АН-26.

"Наші думки та підтримка поруч з вами в ці часи горя і смутку", - йдеться в заяві дипломатичного представництва.

У Європейському союзі висловили співчуття

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на своїй сторінці відреагував на катастрофу АН-26 та висловив співчуття від імені Євросоюзу.

"Щойно дізнався про трагічну катастрофу військового літака цього вечора в Чугуєві. Я думаю про сім'ї та друзів тих, хто втратив життя", - написав він у Twitter.

Співчуття родинам загиблих висловив і президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Європа сумує з вами та бажає повного одужання тим, хто вижив", - наголосив він.

У НАТО засмучені новиною про катастрофу

Представництво НАТО в Україні засмучене новиною про падіння військового літака АН-26 поблизу Харкова.

"Це страшна втрата, і наші думки про жертв та їхніх близьких", - наголосили в НАТО.

Реакція країн Балтії та Польщі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс висловив співчуття близьким жертв катастрофи АН-26 в Чугуєві.

"Ми стоїмо поруч з громадянами нашої братської України у цей важливий час", - заявив він.

Свої глибокі співчуття також висловили глави МЗС Латвії та Естонії - Едгар Рінкевичс та Урмас Рейнсалу.

На трагедію, яка сталася поблизу Харкова, також відреагував міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау.

"З глибоким жалем я дізнався про трагічну катастрофу українського військового літака. Я висловлюю глибоке співчуття родинам загиблих та всій українській нації", - написав він.

Реакція інших країн

На трагедію також вже відреагували Молдова, Туреччина, Швеція, Болгарія, Данія, Грузія, Азербайджан, Румунія та Македонія. Міністерства закордонних справ цих країн висловлюють співчуття родинам та близьким жертв катастрофи.