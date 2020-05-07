Катар розгляне низку інвестиційних проектів в Україні

Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що такі домовленості були досягнуті після телефонної розмови між главами МЗС України і Катару Дмитром Кулебой і Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассіма Аль Тані.

"Катар розгляне низку інвестиційних проектів, які можуть бути реалізовані в Україні. Мова йде, насамперед, про інвестиції в українську інфраструктуру: мости, дороги, залізні дороги, аеропорти та ін", - йдеться в повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що український сільськогосподарський експорт здатний забезпечити потреби Катару в агропродукції.

Нагадаємо, вчора Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. В ході розмови шейх запропонував надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді медичних засобів.

Також сторони обговорили можливість інвестицій в Україну з боку Катару. Так, Зеленський повідомив, що вартість пріоритетних проектів України становить понад 16 млрд доларів.