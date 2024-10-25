Катар передал Украине списки пропавших без вести военных и письма украинских пленных

Лубинец заявил, что в Катаре встретился с министром по вопросам международного сотрудничества в Министерстве иностранных дел Катара Лолвой Рашид Аль Хатер.

Они обсудили перспективы ускорения обменов пленными между Украиной и РФ.

"Благодаря усилиям нашего основного посредника через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными", - сообщил омбудсмен.

По его словам, Украине и Катару удалось наработать договоренности о предоставлении помощи гражданским, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в частности, содействии восстановлению документов.