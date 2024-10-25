Катар передал Украине списки пропавших без вести военных и письма украинских пленных

Катар передал Украине от России списки пропавших без вести военных. Также Украина получила письма военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Лубинец заявил, что в Катаре встретился с министром по вопросам международного сотрудничества в Министерстве иностранных дел Катара Лолвой Рашид Аль Хатер.
Они обсудили перспективы ускорения обменов пленными между Украиной и РФ.
"Благодаря усилиям нашего основного посредника через Катар мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих, а также письма украинских военнопленных к своим родным и обсудить возможность ускорения процесса обмена военнопленными", - сообщил омбудсмен.
По его словам, Украине и Катару удалось наработать договоренности о предоставлении помощи гражданским, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в частности, содействии восстановлению документов.
С начала полномасштабной войны Украина и Россия провели 58 плененных обменов. Из российского плена удалось вернуть 3767 украинцев.
Последний обмен пленными прошел в ночь на 19 октября. Домой вернулись 95 военных. Это защитники Мариуполя и "Азовстали", Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Черниговской и Херсонской областей.
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