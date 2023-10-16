Катар помог вернуть в Украину четырех детей, которых депортировала Россия, - WP

По словам чиновника катарского правительства, который говорил на условиях анонимности, двое детей сейчас вернулись к родственникам, а еще двое, как ожидается, воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни.

Отмечается, что Представительница МИД Катара Лольва аль-Хатер отметила, что в последние недели катарские официальные лица ведут "непрерывный диалог с нашими украинскими и российскими коллегами"

от 2 до 17 лет

Депортация украинских детей

Отметим, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В июне первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и продолжительный, поскольку россияне отказываются содействовать.

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