У Каталонії пом'якшують карантин, відкривають ресторани і бари

В Каталонії пом'якшують карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Зокрема, бари і ресторани знову можуть приймати відвідувачів всередині.

Про це повідомляє RTVE.

З понеділка приміщення барів і ресторанів можна заповнювати на 30%. На відкритому повітрі столики повинні бути розміщені на відстані двох метрів, за ними повинні сидіти не більше чотирьох чоловік, не рахуючи дітей.

Дозволено приймати відвідувачів у театрах, кінозалах і концертних залах. Їх можна заповнювати на 50%, але не більш ніж на 500 осіб. Тренажерні зали можна заповнювати на 30%.

На вулицях дозволяється збиратися групами не більше ніж шість чоловік, а з 21 грудня, на різдвяний період - до 10 осіб. При цьому залишається комендантська година з 22:00 до 6:00. Але він може бути переглянутий на праздничый період.

Нагадаємо, уряд Іспанії впровадив нові заходи для тих, хто прибуває з приблизно 65 країн, які в даний час вважаються країнами високого ризику зараження коронавірусом. Тепер вони повинні по прильоту в Іспанію надати негативний тест на коронавірус.

Раніше уряд Іспанії продовжив надзвичайний стан у країні за коронавіруса до травня наступного року.

Крім того, Іспанія очікує надходження першої партії вакцини від коронавіруса розробки BioNTech і Pfizer на початку наступного року. Вакцинація буде доступною для громадян.