У Каталонії сталися зіткнення між поліцією і протестуючими

В результаті зіткнень постраждали 28 людей

В Каталонии во время акции протеста произошли столкновения между полицейскими и протестующими, в результате чего пострадали 28 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europa Press.

Среди пострадавших 12 сотрудников полиции. Задержаны трое протестующих. Как сообщается, митингующие выступают против судебного процесса над региональными политиками. Митинги проходят в рамках стартовавшей в автономии всеобщей забастовки. Участники акций перекрывают дороги и железнодорожные пути, жгут покрышки.

Напомним, 12 февраля начинался судебный процесс над инициаторами референдума о независимости Каталонии. Перед судом предстанут 12 организаторов референдума 2017 года, который завершился провозглашением независимости Каталонии и последующим вводом испанских силовиков в регион и лишением автономного статуса.

В прошлом году организаторов опроса о независимости Каталонии 2014 года оштрафовали на 10 млн евро. Опрос, который был проведен вопреки запрету Конституционного суда, предшествовал референдуму 1 октября 2017 года. В ходе опроса за независимость выступили 80% участников, которые, однако, составили лишь 33% общего количества избирателей в Каталонии.