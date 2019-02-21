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У Каталонії сталися зіткнення між поліцією і протестуючими

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 16:33
У Каталонії сталися зіткнення між поліцією і протестуючими
Фото: протести в Каталонії (wikimedia.org)

В результаті зіткнень постраждали 28 людей

В Каталонії під час акції протесту сталися зіткнення між поліцією і протестуючими, в результаті чого постраждали 28 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Europa Press.

Серед постраждалих 12 співробітників поліції. Затримані троє протестувальників. Як повідомляється, мітингувальники виступають проти судового процесу над регіональними політиками. Мітинги проходять в рамках загального страйку. Учасники акцій перекривають дороги і залізничні колії, палять покришки.

Нагадаємо, 12 лютого розпочався судовий процес над ініціаторами референдуму про незалежність Каталонії. Перед судом постануть 12 організаторів референдуму 2017 року, який завершився проголошенням незалежності Каталонії і подальшим введенням іспанських силовиків в регіон і позбавленням автономного статусу.

У минулому році організаторів опитування про незалежність Каталонії 2014 року оштрафували на 10 млн євро. Опитування, яке було проведено всупереч забороні суду, передував референдуму 1 жовтня 2017 року. В ході опитування за незалежність виступили 80% учасників, які, проте, становили лише 33% від загальної кількості виборців в Каталонії.

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