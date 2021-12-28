Касові апарати з 1 січня потрібні не для всіх ФОПів: за якої умови можна їх не застосовувати

З 1 січня 2022 року ФОПи другої-четвертої груп повинні застосовувати касові апарати або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО). Але це обов'язково не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 9 закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Зокрема, РРО не потрібні, якщо ФОПи надають послуги та проводять розрахунки за них виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів. Такими сервісами є: Приват24, Ощад24, City24, LiqPay, EasyPay, Fondy, PayPong, WayForPay тощо.

Згідно з законом, "реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються: при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів".