Каштру не виключив відходу з "Шахтаря" в кінці сезону

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру розповів про свій можливий відхід з донецького клубу в кінці нинішнього сезону. Він і його команда будуть відкриті до пропозицій щодо зміни місця роботи.

Про це він заявив в інтерв'ю EFE.

"Життя вчить нас жити день у день. Минулого року ми виграли УПЛ з різницею у 23 очки над другим місцем, вийшли в півфінал Ліги Європи. У майбутньому ми думаємо, що у нас будуть пропозиції, але все може статися. Ми хочемо бути чемпіонами з Шахтарем, а потім вислухати тих, кому цікава наша робота. Але в центрі нашої уваги - "Шахтар", - сказав наставник.

Португальський фахівець працює з "гірниками" другий рік, його контракт закінчується влітку 2021 року.

"Шахтар" в цей момент знаходяться на третьому місці турнірної таблиці УПЛ. Груповий етап Ліги чемпіонів команда почала з виїзної перемоги над мадридським "Реалом" - 3:2.

Нагадаємо, наступний матч "гірники" проведуть 27 жовтня проти "Інтера" в ЛЧ. Цей поєдинок пройде в Києві з глядачами.