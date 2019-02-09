В Кашмірі при сходженні лавини загинули понад 10 осіб

В результаті сходу лавини загинуло 12 осіб, 1 вважається зниклим без вісті

После схождения лавины в Кашмире, из-за сильнейших снегопадов, погибло 12 человек, 1 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Weather.

Сообщается, что группы спасателей обнаружили семь тел с полицейского поста, который оказался накрыт снеговой лавиной в районе тоннеля Джавахар на шоссе Джамму-Сринагар. Среди погибших оказалось 5 полицейских и 2 нарушителя, которые пытались спрятаться на посту от надвигающейся лавины.

Также во время поисков спасателями были обнаружены еще тела местных жителей, которые оказались под снегом. Спасатели продолжают производить поиски возможных жертв.

Кроме этого, сход лавин произошел в других районах долины. Местные власти осуществили эвакуацию 78 семей деревни в центральном районе Багдама, которая также попала под снежную лавину.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Карпатах сошли две лавины. С восточного склона горы Брецкул сошли две лавины мокрого снега.