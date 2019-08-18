У Кашмірі сталася перестрілка між індійськими та пакистанськими солдатами

На кордоні між індійською і пакистанської частинами Кашміру в суботу, 17 серпня, відбулася запекла перестрілка між військовими двох країн, у результаті якої, за непідтвердженими даними, загинув один солдат. Про це повідомив представник уряду в Нью-Делі, передає РБК-Україна на з посиланням на DW.

У Індії заявили про "тяжкі" зіткнення, Пакистан поки що ніяк не прокоментував інцидент.

Раніше прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан вітав обговорення Радою безпеки ООН конфлікту, у якому також взяв участь президент США Дональд Трамп, який заявив про необхідність зняття напруги у відносинах двох країн.

Нагадаємо, 5 серпня уряд Індії скасував спеціальний статус Джамму і Кашмір, який є єдиним штатом країни, населеним переважно мусульманами.

Щоб запобігти протестам, влада відправила в цей район додатково десять тисяч солдатів, але незважаючи на це, в п'ятницю, 16 серпня, в індійській частині Кашміру відбулися сутички між демонстрантами і поліцією.

Індія також привела в стан підвищеної бойової готовності армію і Військово-повітряні сили через ситуацію в Кашмірі.