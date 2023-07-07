Кассетные боеприпасы и не только. США объявили новый военный пакет для Украины

Соединенные Штаты Америки (США) объявили очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью свыше 800 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другие вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.
Чиновник отметил, что в рамках очередного пакета военной помощи от США Украина получит:
Это тип боевого припаса, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньшего размера). Обычно они применяются для уничтожения личного состава и техники противника. Могут использоваться для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач.
Их применение представляет опасность для мирных жителей как во время военных конфликтов, так и после них из-за того, что часть суббоеприпасов может не сработать и фактически превратиться в мины. Выявление таких элементов требует больших затрат.
Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей международной конвенцией от мая 2008 года. На 2022 год к ней присоединились 123 страны. Ни США, ни Украина, ни тем более Россия не являются подписантами этого документа.
Отметим, Украина многие месяцы добивалась поставок кассетных боеприпасов. На этой неделе Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что они наконец-то войдут в очередной пакет помощи. Речь идет о снарядах для артиллерии 155-мм калибра.
Накануне представитель Пентагона Пэт Райдер сообщил, что будут переданы кассетные боеприпасы не из старых запасов. И коэффициент брака не должен превышать 2,35%.
По данным The Washington Post, президент США Джо Байден одобрил передачу таких снарядов.
Напомним, предыдущий пакет на 500 млн долларов включал боеприпасы для Patriot, систем HIMARS, 30 боевых машин Bradley и другое вооружение.
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