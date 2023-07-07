Кассетные боеприпасы и не только. США объявили новый военный пакет для Украины

Чиновник отметил, что в рамках очередного пакета военной помощи от США Украина получит:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 155-мм гаубицу;

155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

запасные части и другое полевое оборудование.

Главное о кассетных боеприпасах

Это тип боевого припаса, при разрыве которого выбрасываются так называемые суббоеприпасы (меньшего размера). Обычно они применяются для уничтожения личного состава и техники противника. Могут использоваться для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач.

Их применение представляет опасность для мирных жителей как во время военных конфликтов, так и после них из-за того, что часть суббоеприпасов может не сработать и фактически превратиться в мины. Выявление таких элементов требует больших затрат.

Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей международной конвенцией от мая 2008 года. На 2022 год к ней присоединились 123 страны. Ни США, ни Украина, ни тем более Россия не являются подписантами этого документа.