Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые сегодня пройдут важные уроки

Таро-гороскоп на 20 августа обещает важные уроки (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Гороскоп по картам Таро обещает непростой день нескольким знакам Зодиака. Им придется пройти важные уроки, которые откроют перед ними новые возможности.

РБК-Украина рассказывает, кому придется пересмотреть свои взгляды.

Близнецы

Представители этого знака Зодиака известны аналитическим складом мышлением. Они склонны придерживаться уже сложившихся взглядов.

Однако сегодня карты Таро прогнозируют урок, который заставит научиться проявлять гибкость и смотреть на ситуацию под другим углом. Это откроет перед вами новые возможности.

Рак

Для вас день может быть непростым из-за тем прошлого, которые снова дадут о себе знать. Это отличная возможность наконец-то разобраться с тем, что вас беспокоило.

Карты Таро советуют верить в себя и не позволять чужим преградам ломать себя. Интуиция будет особенно острой, поэтому доверяйте внутренним ощущениям.

Лев

Ваши высокие стандарты и ожидания от других могут сегодня не совпадать с реальностью. Придется пересмотреть свои установки.

Если хотите избежать разочарований и недоразумений, карты Таро советуют научиться адаптироваться к обстоятельствам. Этот навык еще не раз вам пригодится.

Дева

Стремление к совершенству сегодня многим может казаться чрезмерной строгостью. Придется научиться проявлять мягкость и терпение.

Таро напоминают, что не все люди идеальные перфекционисты, как вы. Чтобы достичь большей гармонии в отношениях, попробуйте научиться принимать других с их недостатками.

При написании материала были использованы следующие источники: YourTango, Astrology.

