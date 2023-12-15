ВСУ продолжают наземные операции на левом берегу Херсонской области: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

По словам ISW, российские войска 14 декабря продолжили наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил о безуспешных атаках российских войск на Купянском направлении:

в районе Синьковки и восточнее Петропавловки;

в направлении Кременной восточнее Тернов;

в Серебрянском лесничестве

В Министерстве обороны России заявили, что украинские силы провели ограниченные и безуспешные контратаки под Купянском и в районе Кременной.

Операция №2 - Донецкая область

ISW пишет, что российские войска 14 декабря продолжили наступательные операции на Бахмутском направлении и, как сообщается, добились неподтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил о безуспешных атаках российских войск к юго-западу Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки и к западу от Бахмута в районе Ивановского.

Институт обнаружил, что российские войска 14 декабря продолжили наступательные действия на Авдеевском направлении и недавно добились подтвержденного продвижения.

На кадрах с геопривязкой, опубликованных 14 декабря, видно, что российские войска продвинулись к югу от железнодорожной линии, идущей к северо-западу от Степового.

Представитель украинской бригады, дислоцированной на Авдеевском направлении, предположил, что российские войска проводят особенно сильные атаки в районе между Степовым и железнодорожной линией, и сообщил, что российские силы изо всех сил пытаются вынести тела погибших в боях из этого района.

В Генштабе Украины заявили, что украинские войска отразили атаки российских войск вблизи самой Авдеевки, восточнее Новобахмутовки, южнее Северного, а также вблизи Первомайского и Невельского.

ISW сообщает, что российские войска 14 декабря продолжили наступательные операции к западу и юго-западу Донецка и недавно подтвердили захват территории

На кадрах с геопривязкой, опубликованных 14 декабря, видно, что российские войска незначительно продвинулись на восточной окраине села Новомихайловка.

Несколько российских источников заявили, что российские силы почти завершили захват Марьинки, за исключением нескольких домов на северной окраине поселка

В Генштабе Украины заявили, что украинские силы сдерживают российские войска в районе Красногоровки и Новомихайловки.

"Южная ось"

По словам ISW, российские войска 14 декабря провели ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области, но не предприняли никаких заявленных или подтвержденных наступлений.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили девять российских атак севернее Приютного.

Российский медиа-агрегатор заявил, что за прошедшие сутки в этом передовом секторе не произошло существенных изменений.

ISW сообщил, что 14 декабря российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и, как сообщается, недавно добились неподтвержденных успехов.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска пытаются восстановить утраченные позиции между Новопрокоповкой и Вербовым, используя подразделения общевойсковой армии и ВДВ.

В Генштабе Украины заявили, что украинские силы отразили атаки российских войск в районе Работино, а также к западу и северо-западу от Вербового.

Украинские силы 14 декабря продолжили наземные операции на левом берегу Херсонской области, бои в районе Крынков.