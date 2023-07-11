Карты DeepState: ВСУ имеют успех под Бахмутом, враг активизировался на Сватовском направлении

Украинские военные имеют тактический успех в районе Бахмута Донецкой области, а также около Роботино Запорожской области. При этом войска РФ активизировали штурмы в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные интерактивной карты DeepState .

Ситуация на фронтах

На Сватовском участке фронта продолжаются бои за Новоселовское. Оккупанты имеют частичный успех южнее этого населенного пункта. На данном направлении войска РФ активизировались.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

Кроме того, ведутся бои восточнее Торского и в Серебрянском лесничестве, которые противник не прекращает штурмовать.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бахмутском направлении продолжаются бои возле Клещиевки и Берховки. Отмечается, что высота 215.7 уже переходит в "синюю зону".

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

Также украинские военные имели тактический успех к югу от Раздолевки.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

По данным экспертов DeepStateMap, по предварительным данным во второй половине июня Силы обороны смогли всего в течение суток вернуть под контроль Яковлевку, однако из-за отсутствия поддержки российская артиллерия "просто разносила наш авангард", в результате чего бойцам ВСУ пришлось отойти.

На Авдеевском участке фронта бойцы 110 ОМБр и 35 ОБрМП отразили численную атаку российских захватчиков в районе Веселого. При этом противник возобновил попытки наступать с Водяного на Северное.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

На Запорожском направлении ведутся бои севернее Роботино, и тут Силы обороны имеют частичный успех.

Карта боевых действий (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бердянском направлении изменения не зафиксированы.

На Таврическом отрезке фронта также без изменений. Тут российские оккупанты продолжают вести огонь по Дачам.

На Сиверском участке и на севере страны - без изменений. Оккупанты продолжают обстреливать территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

Как рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, наши военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. В частности, бойцы оттесняют врага возле Клещиевки.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе освободили 4 кв. км земли.

В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.