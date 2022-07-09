Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня

Російські окупаційні війська не залишають планів щодо виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Проте українські захисники стримують ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.
За даними карти, окупанти хочуть посилити наступ у районах Слов'янська та Краматорська. Тому обстріли населених пунктів на цих напрямках почастішали.
Крім того, ворог активно обстрілює Харків та область. Противник планує повернутися до раніше покинутих позицій.
У Запорізькій області українські військові атакують склади окупантів та мають певні успіхи. Щоб зупинити можливий наступ ЗСУ, російська армія обстрілює населені пункти з важкого озброєння, зокрема авіації, артилерії та РСЗВ "Град".
У Херсонській області українські бійці продовжують штурм, відкидаючи окупантів. Також ЗСУ атакують штаби та склади російських військ на півдні України.
Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, українські військові 25 раз вдарили по Чорнобаївці у Херсонській області, де розміщується російська армія.
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