Карта війни в Україні: яка ситуація на фронтах на 9 липня

За даними карти, окупанти хочуть посилити наступ у районах Слов'янська та Краматорська. Тому обстріли населених пунктів на цих напрямках почастішали.

Крім того, ворог активно обстрілює Харків та область. Противник планує повернутися до раніше покинутих позицій.

У Запорізькій області українські військові атакують склади окупантів та мають певні успіхи. Щоб зупинити можливий наступ ЗСУ, російська армія обстрілює населені пункти з важкого озброєння, зокрема авіації, артилерії та РСЗВ "Град".

У Херсонській області українські бійці продовжують штурм, відкидаючи окупантів. Також ЗСУ атакують штаби та склади російських військ на півдні України.