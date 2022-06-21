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Карта війни в Україні: де точаться бої станом на 21 червня

Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 21 червня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На Донбасі продовжують точитися бої по всіх лініях фронту. Тим часом українські бійці просуваються в напрямку Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Згідно з картою, російські війська окупували Тошківку Луганської області та просунулися на північ та північний захід у бік населених пунктів Біла Гора та Мирна Долина.

Таким чином, російська армія наближається до південних околиць Лисичанська, що тепер у небезпечній близькості.

При цьому наші військові продовжують контрнаступ у бік Херсона, зокрема, бої точаться за населений пункт Правдине, за який вони йшли вже не одноразово.

Втім, ситуація залишається вкрай складною, особливо у населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаєвом.

Крім того, впродовж доби були ракетні та артилерійські удари були в Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.

Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, українські військові успішно стримали позиції після атаки окупантів під Сєвєродонецьком. ЗСУ відбили штурм росіян під Слов'янськом.

Додамо, українські захисники просуваються в Херсонській області, через що окупанти нещадно б'ють по південних регіонах нашої країни.

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