Карта війни в Україні: де точаться бої станом на 21 червня
На Донбасі продовжують точитися бої по всіх лініях фронту. Тим часом українські бійці просуваються в напрямку Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.
Згідно з картою, російські війська окупували Тошківку Луганської області та просунулися на північ та північний захід у бік населених пунктів Біла Гора та Мирна Долина.
Таким чином, російська армія наближається до південних околиць Лисичанська, що тепер у небезпечній близькості.
При цьому наші військові продовжують контрнаступ у бік Херсона, зокрема, бої точаться за населений пункт Правдине, за який вони йшли вже не одноразово.
Втім, ситуація залишається вкрай складною, особливо у населених пунктах, які знаходяться біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на кордоні із Миколаєвом.
Крім того, впродовж доби були ракетні та артилерійські удари були в Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах.
Нагадаємо, за даними ранкового Генштабу, українські військові успішно стримали позиції після атаки окупантів під Сєвєродонецьком. ЗСУ відбили штурм росіян під Слов'янськом.
Додамо, українські захисники просуваються в Херсонській області, через що окупанти нещадно б'ють по південних регіонах нашої країни.
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