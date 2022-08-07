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Карта війни в Україні на 7 серпня: яка ситуація на фронтах

Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 7 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Оприлюднена свіжа карта війни в Україні на сьогодні, 7 серпня. Бої точаться на Бахмутському напрямку, на низці інших ЗСУ успішно відбивають спроби ворога просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Liveuamap.

За свіжими даними карти, наразі окупанти ведуть обстріл Бахмута Донецької області. Також росіяни вчергове атакували територію захопленої Запорізької АЕС.

Тим часом українські бійці відбили спробу росіян наступати на Слов’янському, Краматорському та Авдіївському напрямках на Донбасі.

При цьому також тривають бої на таких напрямках як: Новолуганське - Кодема, Травневе - Кодема, Семигір'я - Зайцеве.

На Херсонському напрямку окупанти намагалися вести штурмові дії в напрямку Васильків - Благодатне, проте успіхів не мали.

Крім того, на Харківському напрямку окупанти зі ствольної та реактивної артилерії завдають ударів вздовж всієї лінії зіткнення. Також зафіксовані авіаудари ворога біля Верхнього Салтова та Пришиба.

При цьому на Волинському та Поліському напрямках помітне розгортання додаткових сил й засобів протиповітряної оборони росіянами на території Білорусі.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, попри перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, Росія зосередила свої зусилля на сході України. Окупанти тричі штурмували з декількох сторін Верхньокам'янське.

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