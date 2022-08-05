Карта війни в Україні на 5 серпня: що відбувається на фронтах

Схід

За даними карти, на сході України продовжуються активні бої. Зокрема, у Харківській області російська армія намагається повернутися до покинутих раніше позицій, але ЗСУ відкидають атаки ворога.

Найбільш напружена ситуація наразі на Донбасі. Там окупанти активно обстрілюють на лише позиції українських військових, але й цивільні об'єкти. Противник б'є з артилерії, авіації та іншого важкого озброєння.

У Донецькій області окупанти мають часткові успіхи під Авдіївкою, водночас ЗСУ просунулися в напрямку Слов'янська.

Південь

У Запорізькій області ворог накопичує живу силу та техніку. За даними Генштабу, окупанти можуть готувати наступ у цьому напрямку.

Українські бійці у Херсонській області атакують російські склади з боєприпасами та пальним, а також командні пункти. Захисники просуваються на деяких ділянках на півдні, звільнюючи населені пункти.