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Карта війни в Україні на 5 серпня: що відбувається на фронтах

Фото: ЗСУ на півдні переходять до контрнаступу (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові тримають оборону на всій лінії фронту, а на деяких напрямках переходять в контрнаступ. Проте окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstatemap.

Схід

За даними карти, на сході України продовжуються активні бої. Зокрема, у Харківській області російська армія намагається повернутися до покинутих раніше позицій, але ЗСУ відкидають атаки ворога.

Найбільш напружена ситуація наразі на Донбасі. Там окупанти активно обстрілюють на лише позиції українських військових, але й цивільні об'єкти. Противник б'є з артилерії, авіації та іншого важкого озброєння.

У Донецькій області окупанти мають часткові успіхи під Авдіївкою, водночас ЗСУ просунулися в напрямку Слов'янська.

Південь

У Запорізькій області ворог накопичує живу силу та техніку. За даними Генштабу, окупанти можуть готувати наступ у цьому напрямку.

Українські бійці у Херсонській області атакують російські склади з боєприпасами та пальним, а також командні пункти. Захисники просуваються на деяких ділянках на півдні, звільнюючи населені пункти.

Нагадаємо, Генштаб зазначив, що Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 41650 своїх військових. За останню добу ЗСУ знищили 150 окупантів.

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