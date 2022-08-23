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Карта війни в Україні на 23 серпня: дані розвідки Британії

Фото: російські війська продовжують повномасштабний наступ на українські міста (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують повномасштабний наступ на українські міста. Окупанти намагаються прорвати оборону на сході, а також роблять спроби контратак на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Згідно з даними британської розвідки, армія Росії продовжує наступ на трьох напрямках - в Луганській, Донецькій і Харківській областях. Окупаційні війська завдають ударів по мирних містах, застосовуючи артилерію, крилаті ракети і реактивні системи залпового вогню.

У той же час Збройні сили України намагаються контратакувати ворога на південному напрямку і в районі Ізюма. На півдні українські захисники намагаються просуватися біля Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

Також ЗСУ продовжують високоточно знищувати тилові позиції росіян. Зокрема, вчора сили оборони України накрили колону окупантів в районі Антонівського мосту в Херсоні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, на вихідних Росія почала перекидати баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро, безпосередньо поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом. Однак цей міст буде вразливий для українських ударів.

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