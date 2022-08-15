Карта війни на 15 серпня: свіжі дані про ситуацію на фронті

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військ на всій лінії фронту на сході. Проте українські військові тримають оборону та завдають втрат ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstatemap .

У Херсонській та Запорізькій області ЗСУ атакують мости та бази окупантів, знищуючи їх запаси боєприпасів та пального.

Російські війська намагаються стримати просування ЗСУ та активно обстрілюють з далекобійної артилерії та авіації населені пункти. Важка ситуація у прифронтових громадах.

У Харківській області окупанти намагаються штурмувати на півночі регіону, а також в районі Ізюма. ЗСУ відбивають атаки і не дають ворогу просунутися далі.

Російська армія зі своєї території щоденно обстрілює прикордонні території у Чернігівській та Сумській областях. Окупанти використовують міномети, артилерію та РСЗВ.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня ЗСУ в черговий раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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