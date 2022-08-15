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Карта війни на 15 серпня: свіжі дані про ситуацію на фронті

Фото: ЗСУ відбивають штурми російських військ на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військ на всій лінії фронту на сході. Проте українські військові тримають оборону та завдають втрат ворогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstatemap.

Північ

Російська армія зі своєї території щоденно обстрілює прикордонні території у Чернігівській та Сумській областях. Окупанти використовують міномети, артилерію та РСЗВ.

Схід

У Харківській області окупанти намагаються штурмувати на півночі регіону, а також в районі Ізюма. ЗСУ відбивають атаки і не дають ворогу просунутися далі.

Донбас залишається найважчою ділянкою фронту. Окупанти щоденно штурмують позиції захисників. Найважча ситуація поблизу Бахмута, Соледара, Сіверська, Святогірська та Авдіївки.

У районі Бахмута ворог має частковий успіх, водночас ЗСУ завдали противнику значних втрат біля Соледара.

Південь

Російські війська намагаються стримати просування ЗСУ та активно обстрілюють з далекобійної артилерії та авіації населені пункти. Важка ситуація у прифронтових громадах.

У Херсонській та Запорізькій області ЗСУ атакують мости та бази окупантів, знищуючи їх запаси боєприпасів та пального.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня ЗСУ в черговий раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні.

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