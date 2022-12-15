Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтах

Согласно данным британской разведки, наиболее горячим участком фронта все еще остается восточное направление. Россияне сосредоточили свои основные силы на севере от Бахмута (Донецкая область), а также на юге от временно оккупированной Горловки.

Карта войны от британской разведки (нажмите, чтобы увеличить)

Также скопление вражеских сил зафиксировано и в районе Сватово и Кременной Луганской области.

При этом на карте можно заметить, что на южном участке фронта ситуация не изменилась.