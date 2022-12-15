Карта войны в Украине от британской разведки: актуальная ситуация на фронтах

Россияне продолжают совершать попытки наступления в восточной части Украины. Они атакуют позиции украинских защитников на трех направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, которую обнародовало Минобороны Британии в Twitter.
Согласно данным британской разведки, наиболее горячим участком фронта все еще остается восточное направление. Россияне сосредоточили свои основные силы на севере от Бахмута (Донецкая область), а также на юге от временно оккупированной Горловки.
Также скопление вражеских сил зафиксировано и в районе Сватово и Кременной Луганской области.
При этом на карте можно заметить, что на южном участке фронта ситуация не изменилась.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным украинской разведки, в оккупированном Крыму русские военные пытаются дополнительно укрепить береговую линию.
Также мы писали, что согласно информации Генштаба, в ходе наступательных операций Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области.
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