ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Карта войны в Украине: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте

Новина українською →
Украина, Понедельник 27 марта 2023 13:29
Карта войны в Украине: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте Фото: британская разведка показала обновленную карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска пытаются продвинуться на востоке Украины, однако ВСУ сдерживают намерения противника. Существенное продвижение врага не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Нажмите на изображение, чтобы увидеть подробнее

Карта войны в Украине: британская разведка обновила данные о ситуации на фронте

По данным британской карты, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Бои ведутся в городе, а также на окрестностях.

Кроме того, оккупанты усилили атаки вблизи Марьинки и Авдеевки. Последнюю российские войска пытаются окружить. Также бои идут возле Угледара, хотя наступление врага на этом участке фронта несколько ослабло.

На Лиманско-Купянском направлении усилились артиллерийские дуэли. Оккупанты применяют больше бронированной техники.

Российские войска также обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта как на востоке, так и на юге Украины.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции войск на Бахмутском направлении.

Сегодня власти Авдеевки сообщили, что город перешел в "красную зону", поэтому въезд гражданским, журналистам и волонтерам запрещен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
Отопительный сезон в Украине завершается: в шести областях отключают тепло
DAILY
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу: После войны альтернативы вступлению Украины в НАТО нет