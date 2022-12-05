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Карта войны в Украине на 5 декабря: данные британской разведки

Фото: британская разведка показала актуальную карту войны в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не оставляют попыток прорыва позиций украинских войск на востоке страны. Сложная ситуация наблюдается на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным британской разведки, основная активность российских оккупантов сосредоточена на востоке Украины. Враг продолжает атаки в Донецком и Луганском направлениях. Ужесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, Кременной и Сватового.

На других участках фронта активных боевых действий не наблюдается. Украинские военные продолжают наносить удары по тыловым позициям россиян.

Напомним, украинские военные отразили 13 атак россиян на Донбассе.

Кроме того, в Сухопутных войсках объясняли, почему оккупанты так стремятся захватить Бахмут.

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