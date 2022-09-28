ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Карта войны в Украине 28 сентября: британская разведка обновила данные

Новина українською →
Украина, Среда 28 сентября 2022 16:46
Карта войны в Украине 28 сентября: британская разведка обновила данные Фото: украинские защитники продвигаются на востоке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные имеют некоторые успехи вблизи Купянска и Лимана на востоке нашей страны. В южных областях продолжаются активные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

По данным карты боевых действий, украинские защитники продвигаются на левом берегу реки Оскол в Харьковской области.

Карта войны в Украине 28 сентября: британская разведка обновила данные

Британская разведка отмечает, что оккупанты усиливают штурмы вблизи Песков и Горловки в Донецкой области. Однако подразделения ВСУ держат оборону и не дают армии РФ продвинуться.

В Запорожской и Херсонской области вражеские силы обстреливают всю линию фронта из тяжелого вооружения. Таким образом российские войска пытаются сдержать наступление ВСУ.

Украинские бойцы в свою очередь взяли под огневой контроль главные логистические артерии оккупантов в Херсонской области.

Напомним, в ОК "Юг" заявили, что оккупанты не продвигаются в южных областях, а держатся за ранее обустроенные рубежи обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине ВСУ
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана