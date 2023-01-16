Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные

По данным карты, самая тяжелая ситуация сейчас на востоке Украины. Там продолжаются бои сразу по нескольким направлениям.

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион. Россияне штурмуют позиции ВСУ в Соледаре, Угледаре, в районе Бахмута и Авдеевки. Британская разведка пока не фиксирует продвижение врага.

В то же время активные бои идут в Луганской области. Украинские военные атакуют оккупантов в направлении Кременной.

На других участках фронта пока без изменений. Российские войска обстреливают прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской области и всей линии на востоке Украины.

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