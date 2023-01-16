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Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине на 16 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают удерживать оборону на Донбассе. В то же время на некоторых участках фронта на востоке ВСУ атакуют оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Британии.

По данным карты, самая тяжелая ситуация сейчас на востоке Украины. Там продолжаются бои сразу по нескольким направлениям.

Российские оккупационные войска пытаются продвинуться вглубь Донецкой области и полностью захватить регион. Россияне штурмуют позиции ВСУ в Соледаре, Угледаре, в районе Бахмута и Авдеевки. Британская разведка пока не фиксирует продвижение врага.

В то же время активные бои идут в Луганской области. Украинские военные атакуют оккупантов в направлении Кременной.

На других участках фронта пока без изменений. Российские войска обстреливают прифронтовую зону в Херсонской, Запорожской области и всей линии на востоке Украины.

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Напомним, по данным британской разведки, Россия и Украина наступают на двух разных участках фронта на Донбассе. Речь идет о Бахмуте и Кременной.

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