Карта войны в Украине на 16 ноября: данные британской разведки

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Украинские защитники пытаются прорвать оборону россиян на Луганском направлении, а оккупанты продолжают штурмы в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Минобороны Великобритании.

По данным карты, на южном фронте боевые действия приостановились. "Затишье" наблюдается после деоккупации Херсонской области украинскими военными. На левом берегу Днепра тоже нет изменений.

При этом, по данным британской разведки, украинские военные освободили Кинбурнскую косу в Николаевской области. Хотя украинские власти не сообщали о ее деоккупации.

Тем временем ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута Донецкой области и на Луганском направлении. Украинские военные атакуют позиции оккупантов по линии реки Оскол на подступах к Сватовому и Кременной. Россияне продолжают попытки наступлений на Бахмутском направлении.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили железнодорожный мост в Черниговке Запорожской области, чтобы помешать россиянам использовать его в своих целях.

При этом вчера россияне атаковали Украину 96 крылатыми ракетами, 75 из них удалось сбить.

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