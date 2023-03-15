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Карта войны в Украине на 15 марта: данные британской разведки

Фото: британская разведка обновила карту войны в Украине (facebook.com/MinistryofDefence.UA))
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники продолжают держать оборону и отбивать вражеские атаки на Востоке. Бахмутское направление остается самым ожесточенным участком фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

На востоке ожесточенные бои идут на нескольких направлениях. Самая сложная ситуация в районе Бахмута. Россияне не оставляют попыток захватить город и часто переходят к ближнему противостоянию.

Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в районе Кременной и Лимана. Враг также пытается наступать на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются и обстреливают населенные пункты вдоль всей линии фронта.

Напомним, в Пентагоне прогнозируют тяжелые бои в Украине весной и летом. Однако союзники будут обеспечивать поддержку ВСУ, в том числе поставками боеприпасов.

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