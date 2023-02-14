Карта войны в Украине на 14 февраля: данные британской разведки

Согласно данным британской карты, активные боевые действия продолжаются в районе Кременной, Сватово (Луганская область) и Бахмута, Угледара (Донецкая область). Возле последних населенных пунктов сейчас идут ожесточенные бои. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, однако им это не удается.

Украинские бойцы, в свою очередь, пытаются наносить контрудары на нескольких участках фронта. Также Вооруженные силы продолжают бить по скоплению россиян и их позициям на оккупированных территориях.

В остальных регионах ситуация стабильна. Враг продолжает обстреливать Херсонскую и Запорожскую области, также под удары попадает приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.