Карта войны в Украине на 14 февраля: данные британской разведки

Российская армия продолжает атаковать украинские войска на нескольких направлениях в Донецкой и Луганской областях, но безуспешно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской карты, активные боевые действия продолжаются в районе Кременной, Сватово (Луганская область) и Бахмута, Угледара (Донецкая область). Возле последних населенных пунктов сейчас идут ожесточенные бои. Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ, однако им это не удается.
Украинские бойцы, в свою очередь, пытаются наносить контрудары на нескольких участках фронта. Также Вооруженные силы продолжают бить по скоплению россиян и их позициям на оккупированных территориях.
В остальных регионах ситуация стабильна. Враг продолжает обстреливать Херсонскую и Запорожскую области, также под удары попадает приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Напомним, ранее в Минобороны Британии отмечали, что российские войска продолжают атаковать украинских защитников на Бахмутском направлении и в районе Кременной. Однако оккупанты не собрали достаточно сил для оперативного прорыва.
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