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Карта бойових дій в Україні на 11 липня: дані британської розвідки

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 14:12
Карта бойових дій в Україні на 11 липня: дані британської розвідки Фото: ЗСУ продовжують стримувати російських окупантів на Донбасі (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України продовжують стримувати російських окупантів на Донбасі. Водночас на південному напрямку українські війська йдуть у наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міністерством оборони Великої Британії в Twitter.

Карта бойових дій в Україні на 11 липня: дані британської розвідки

Згідно з даними британської розвідки, на сході України російські війська продовжують наступ на чотирьох напрямках. Під ударом - Харківська, Донецька і Луганська області.

Зараз окупанти готуються до наступу на Слов'янськ.

У той же час на південному напрямку українські війська успішно просуваються в бік Херсона. Бійці Збройних сил України поступово звільняють територію Миколаївської області і атакують противника з боку Запорізької області.

Нагадаємо, Зеленський наказав звільнити південні області України.

Підготовка до деокупації півдня України від російських окупантів триває з 24 лютого. Українські військові готові до звільнення і просуваються до мети.

Сьогодні стало відомо, що військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка у Херсонській області.

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