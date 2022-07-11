Зеленський наказав деокупувати південь України: що говорять Сили оборони

"Ми готові до звільнення і просуваємося і щодня робимо цю роботу. Те, що воно буде більше відповідати очікуванням населення, звичайно, з отриманням, посиленням наших потужностей на артилерійському напрямку, це буде більш динамічно. Але давайте тримати режим "тиші", який нам потрібно, щоб виконати свою роботу", - заявила вона.