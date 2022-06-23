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Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз

Фото: яка ситуація на фронті зараз (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні на четвер, 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP.

Так, російські окупанти продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області. За даними Генштабу, російським загарбникам вдалося взяти під свій контроль Лоскутівку та Рай-Олександрівку, розташовані в тій же Луганській області.

Крім того, за даними сервісу DeepStateMAP, окупанти також зайняли Миколаївку Луганської області.

Як повідомлялося, минулої доби Збройні сили України ліквідували щонайменше 200 російських окупантів. Загалом на території України було знищено 34430 військовослужбовців РФ.

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Війна в Україні