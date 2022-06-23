Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні на четвер, 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій DeepStateMAP .

Так, російські окупанти продовжують спроби захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ Луганської області. За даними Генштабу, російським загарбникам вдалося взяти під свій контроль Лоскутівку та Рай-Олександрівку, розташовані в тій же Луганській області.

Крім того, за даними сервісу DeepStateMAP, окупанти також зайняли Миколаївку Луганської області.